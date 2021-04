Max Verstappen na tweede tijd op glad asfalt: ’Erg jammer’

Hamilton noteerde een tijd van 1.19,837 op de zachtste band. Verstappen gaf een kleine anderhalve tiende toe op de zevenvoudig wereldkampioen. Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas reed naar de derde tijd. Sergio Pérez, de kompaan van Verstappen, zette de tiende tijd op de borden.

,,Het was een lastige dag door het gladde asfalt”, aldus Verstappen. Vorig seizoen was dat ook al het geval in Portugal, toen er net nieuw asfalt was gelegd. ,,Het is vergelijkbaar met vorig jaar, maar we hebben nu andere banden en door de aanpassing van de auto’s wat grip verloren. Het is erg jammer dat het nu zo lastig is, want het is een geweldige baan. Nu gaat het alleen om je banden op temperatuur krijgen en dat zou niet zo moeten zijn. De auto voelde wel goed aan, maar we hebben natuurlijk nog wel wat werk te doen met het oog op zaterdag.”

Ook Hamilton vond de omstandigheden lastig in Portimão, ook vanwege de wind. Zoals gewoonlijk concentreerden de coureurs zich tijdens het tweede deel van de middagtraining op vrijdag op de longruns, met het oog op de race van zondag. Red Bull – dat aan het begin van de training even kampte met een probleem met het remsysteem – en Mercedes ontliepen elkaar daarin weer weinig.

De race begint net als de kwalificatie van zaterdag om 16.00 uur Nederlandse tijd.

