Eindhoven huisvest in 2023 finale Champions League

De KNVB had zich vorig jaar met de gemeente Eindhoven kandidaat gesteld. Het past in het streven van de bond om meer internationale toernooien en evenementen naar Nederland te halen. De KNVB overweegt ook een poging de finale van de Champions League voor mannen in 2026 binnen te halen. De nieuwe Kuip in Rotterdam moet dan de plaats van handeling worden, al is nog altijd de vraag of dat stadion er daadwerkelijk komt.

Afgelopen seizoen ging de finale bij de vrouwen tussen Olympique Lyon en FC Barcelona, de clubs van de Oranje-internationals Shanice van de Sanden (Lyon), Lieke Martens en Stefanie van der Gragt (beiden Barcelona). De ploeg van Van de Sanden pakte wederom de eindzege in de Champions League (4-1). Aan het einde van dit seizoen is de vrouwenfinale in Wenen.

Het UEFA-bestuur wees in Amsterdam nog heel wat finales toe. Zo is de eindstrijd van de Europa League over twee jaar in de Puskás Aréna in Boedapest. De ploeg die daar wint, strijdt enkele maanden later met de winnaar van de Champions League in Helsinki om de Europese Supercup. In 2023 wordt in de Russische stad Kazan om de Supercup gespeeld.

De UEFA bepaalde eerder al dat de finales van de Champions League bij de mannen in Istanbul (2020), Sint-Petersburg (2021), München (2022) en Londen (2023) worden gehouden.