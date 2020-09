Team Verstappen maakt reputatie waar in Rusland

De stop van Verstappen, die overstapte van de medium- op de hardste band, duurde slechts 1,86 seconden. Het is de snelste pitstop van dit Formule 1-seizoen tot nu toe. Eind vorig jaar zette Red Bull in Brazilië het huidige wereldrecord neer toen Verstappen de pitstraat in kwam rijden: 1,82 seconden.

Verstappen loofde eerder dit seizoen al het werk van zijn team en doelde onder meer op de doorgaans snelle stops. Ook repareerden de monteurs van Red Bull zijn RB16 in rap tempo na een crash in de opwarmronde in Hongarije. Vervolgens snelde de Limburger eveneens naar de tweede plaats.