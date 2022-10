Chelsea zet Milan opzij

Chelsea kwam vroeg op voorsprong via Wesley Fofana, maar kwam pas na rust echt los. Pierre-Emmerick Aubameyang verdubbelde de score op aangeven van Reece James, die niet veel later zelf de 3-0 maakte.

In dezelfde groep won RB Salzburg in Oostenrijk met 1-0 van Dinamo Zagreb. Noah Okafor maakte het doelpunt uit een strafschop na een overtreding van Sadegh Moharrami.

Groep F

Real Madrid nam via Rodrygo en Vinicius vroeg afstand van Shakhtar, maar zag de Oekraïense ploeg nog voor rust het gat verkleinen via Oleksandr Zubkov. Daar bleef het bij, waardoor de Madrilenen met negen uit drie fier aan kop gaan in hun groep.

Vinicius Junior was trefzeker namens Real Madrid. Ⓒ ANP/HH

In diezelfde poule heeft RB Leipzig heeft de eerste overwinning in de groepsfase binnen. De Duitsers wonnen in eigen huis met 3-1 van Celtic. Leipzig komt door de zege op 3 punten in groep F. Celtic blijft staan op 1 punt.

Christopher Nkunku had de Duitsers in de eerste helft op voorsprong gebracht. Vlak na de rust kwamen de Schotten echter op gelijke hoogte. Na balverlies van Timo Werner werd Kyogo Furuhashi de diepte ingestuurd en die legde goed af op Jota die koel afrondde. Door een fout van doelman Joe Hart kon Leipzig op 2-1 komen. Die speelde de bal recht in de voeten bij Dominik Szoboszlai die voorgaf op André Silva. De Portugees tikte beheerst binnen. Na een snelle omschakeling scoorde Silva nog een keer nadat hij na een lange pass van Nkunku de bal fraai had gekregen van Mohamed Simakan.

André Silva maakte een geweldige goal voor Leipzig. Ⓒ ANP/HH

Bij Leipzig moest doelman Peter Gulacsi al in de 13e minuut gewisseld worden na een blessure aan de knie. De keeper werd vervangen door Janis Blaswich. Al snel na de wedstrijd bleek dat Leipzig meerdere maanden niet kan beschikken over doelman Peter Gulacsi. De Hongaarse keeper en aanvoerder van de Bundesliga-club scheurde in de wedstrijd tegen Celtic in de Champions League de voorste kruisband in zijn rechterknie.