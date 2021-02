Kevin Durant moet veld verlaten na 'coronacontact'

Durant had al op de bank moeten beginnen omdat diezelfde persoon eerder op de dag een test had afgeleverd met een onduidelijk testresultaat.

Halverwege het eerste kwart kwam er toestemming om te spelen waarna Durant van de bank kwam. Maar in het derde kwart werd hij door een official naar de kant geroepen. Er bleek alsnog sprake van een positieve test en Durant moest de zaal verlaten. Dat deed de speler, waarbij hij nog boos een fles water weggooide op weg naar de kleedkamer.

„Uit voorzorg is hij afgevoerd, er wordt nu onderzocht of hij inderdaad een ’close contact’ was van de besmette persoon”, meldde de NBA later. Durant had inmiddels vanuit de catacomben op Twitter zijn onvrede geuit: „Free me (bevrijd me).” De NBA meldde verder dat Durant in de laatste 24 uur drie keer negatief had getest, waarvan twee keer op vrijdag.

Tot overmaat van ramp verloren de Nets van Toronto: 117-123.