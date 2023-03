Vechtpartijen in Napels voorafgaand aan duel in Champions League

Volgens berichten in Italiaanse en Duitse media hebben fans van Eintracht Frankfurt in het centrum van de Italiaanse stad de politie met allerlei voorwerpen bekogeld. Ook werd een politieauto in brand gestoken.

De politie zou hebben gereageerd met traangas, na te zijn bestookt met flessen, rookbommen, metalen palen en vuurpijlen. Bij het eerste duel in Frankfurt was er ook al sprake van ongeregeldheden.

Er zijn vermoedelijk honderden Duitse bezoekers in Napels, hoewel zij geen toegang hebben tot het stadion. De Italiaanse autoriteiten verboden dat eerder, uit angst voor ongeregeldheden. De vrees bestond al dat veel Eintracht-fans zich hierdoor niet zouden laten weerhouden de reis toch te maken, nadat ze op allerlei manieren hadden geprobeerd af te dwingen dat ze alsnog kaarten zouden krijgen.

De UEFA liet dinsdag weten dat Napoli de fans wel had moeten toelaten. De overkoepelende instantie wil zelfs de regels dusdanig aanpassen, dat wanneer een stadion de bezoekende supporters de toegang weigert de betreffende wedstrijd er niet mag worden gespeeld.

De wedstrijd in Napels begint woensdag om 21.00 uur. De Italianen, koploper in de Serie A, wonnen het eerste duel in Duitsland met 2-0.