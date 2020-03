UEFA-baas zet vraagtekens bij VAR

Aleksander Ceferin Ⓒ REUTERS

Bij de algemene vergadering van de UEFA in de Beurs van Berlage in Amsterdam was dinsdag ook een flinke afvaardiging van de KNVB aanwezig. Met daarbij bondsvoorzitter Just Spee, sinds medio december 2019 de opvolger van Michael van Praag, aan het hoofd. De Haarlemmer loopt achter de coulissen warm om over een jaar een gooi te doen naar de bestuurszetel in de UEFA, die nu nog wordt bezet wordt door zijn KNVB-voorganger Van Praag. Die moet in 2021 na drie termijnen van vier jaar reglementair het veld ruimen.