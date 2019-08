Verstappen rijdt derde tijd op training Spa

Achter Verstappen was zijn nieuwe ploeggenoot Alexander Albon de nummer 4. De 23-jarige Thai, die het stoeltje over heeft genomen van Pierre Gasly, klokte een rondetijd van 1.45,584.

Leider in de WK-stand Lewis Hamilton had een probleem met het gaspedaal van zijn Mercedes. Daardoor duurde het lang voordat hij een rondetijd op het bord zette. Zijn 1.45,973 was de zesde tijd. Valtteri Bottas, de Finse ploeggenoot van de wereldkampioen, was een fractie sneller: 1.45,882.