Sport Kort: Formule 1-team Williams haalt talent Ticktum binnen

Autosport: Formule 1-team Williams haalt talent Ticktum binnen

10.53 uur: Het Formule 1-team van Williams heeft Dan Ticktum vastgelegd als testcoureur. De 20-jarige Ticktum behoorde de afgelopen jaren tot het opleidingsprogramma van Red Bull. De Brit mocht begin dit jaar bij de testdagen in Bahrein en Barcelona achter het stuur kruipen van een bolide van het Oostenrijkse topteam van Max Verstappen.

De jonge Brit moest daar echter zijn stoeltje vroegtijdig inleveren en werd vervolgen uit het talentenprogramma van Red Bull gezet.

Ticktum gaat nu naar Williams, het voorheen zo toonaangevende Britse team dat de afgelopen twee seizoenen vooral achteraan reed in de Formule 1. Williams pakte dit jaar slechts één punt, via Robert Kubica. De Pool heeft inmiddels plaats moeten maken voor de Canadese debutant Nicholas Latifi, die komend seizoen met de Brit George Russell het rijdersduo van Williams vormt.

Ticktum won in 2017 en 2018 de befaamde Macau Grand Prix. Hij kwam dit jaar uit in de Super Formula, in 2020 rijdt de Brit in de Formule 2. Ticktum gaat voor Williams op de simulator aan de slag en hij zal ook bij een aantal grands prix aanwezig zijn om ervaring op te doen.

Zeilen: Zeiler Heiner klimt naar vierde plek op WK

10.49 uur: Zeiler Nicholas Heiner heeft zich op de tweede dag van het WK in de Finn-klasse opgewerkt naar de vierde plaats in het klassement. De 30-jarige zeiler uit Enkhuizen kwam in de derde en vierde race van het evenement voor de kust van Melbourne respectievelijk als zevende en vijfde over de finish. Heiner stond na de eerste dag op de achtste plek in de WK-stand, na een dertiende en derde klassering.

De Nederlandse Finn-zeiler heeft 28 punten, de Nieuw-Zeelander Josh Junior leidt in Melbourne met 12 punten. De Kroaat Nenad Bugarin (26) en de Nieuw-Zeelander Andy Maloney (27) staan vlak voor Heiner, die de onderlinge strijd met Pieter-Jan Postma om het ticket naar de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio eerder dit jaar al in zijn voordeel besliste. Hij kan dus rustig toewerken naar zijn olympische debuut. De 37-jarige Postma zette een punt achter zijn carrière nadat hij had 'verloren' van Heiner.

Hockey: Hockeysters beginnen op Spelen tegen India

09.51 uur: De Nederlandse hockeysters beginnen de Olympische Spelen met een wedstrijd tegen India. Dat duel staat op zaterdag 25 juli gepland. Wereldranglijstaanvoerder Oranje speelt de eerste wedstrijd van het vrouwentoernooi.

Later nemen de hockeysters het op tegen Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland en Zuid-Afrika. Groot-Brittannië pakte in 2016 de olympische titel door Oranje in de finale te verslaan.

Het olympisch hockeytoernooi wordt, ook op 25 juli, ingeluid met een mannenwedstrijd. Gastland Japan neemt het daarin op tegen Australië, de nummer 1 van de wereld.

Op de eerste dag van het hockeytoernooi komen de Nederlandse mannen ook in actie. Zij beginnen tegen België, een herhaling van de WK-finale van 2018. De hockeyers zijn verder ingedeeld bij Zuid-Afrika, Duitsland, Groot-Brittannië en Canada.

Voetbal: Blessure verpest rentree Riedewald bij Crystal Palace

08.33 uur: Jaïro Riedewald heeft weinig plezier beleefd aan zijn eerste basisplaats bij Crystal Palace in de Premier League in bijna twee jaar tijd. De 23-jarige oud-Ajacied moest zich tijdens de thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion (1-1) in de rust laten vervangen. Riedewald kampt met een heupblessure, die hij al een dag voor de wedstrijd had opgelopen.

„Het zag er naar uit dat hij daardoor helemaal niet kon spelen”, zei manager Roy Hodgson. „Maar Jaïro kwam goed door de warming-up, hij zei dat hij er klaar voor was en dat hij kon spelen. Maar het duurde slechts tot de rust. We kunnen dus weer iemand toevoegen aan onze groeiende blessurelijst.”

Riedewald stond op 25 februari vorig jaar voor het laatst in de basis in de Premier League. Afgelopen seizoen kwam de Haarlemmer helemaal niet in actie voor Crystal Palace. Door blessures bij de linksbacks Patrick van Aanholt en Jeffrey Schlupp kwam Riedewald onlangs weer in beeld. Hij mocht invallen tegen Watford (0-0) en stond tegen Brighton aan de aftrap.

Hodgson hoopt de Amerikaanse eigenaren van Crystal Palace ervan te overtuigen dat ze komende maand de transfermarkt op moeten om zijn uitgedunde selectie te versterken. De trainer mist met Gary Cahill en Andros Townsend nog twee geblesseerde basiskrachten, terwijl Mamadou Sakho een schorsing uitzit. „Het vervelende is dat we veel afwezigen op dezelfde posities hebben. Ik heb drie linksbacks in mijn selectie, maar ze zijn nu allemaal geblesseerd”, mopperde Hodgson, die Van Aanholt wel snel terug verwacht. Crystal Palace staat op de negende plaats in de Engelse competitie.

Waterpolo: Waterpolosters winnen nu wel van Canada

07.45 uur: De Nederlandse waterpolosters zijn het toernooi om de Holiday Cup in de Verenigde Staten begonnen met een klinkende zege op Canada. De ploeg van bondscoach Arno Havenga zegevierde in Princeton, in de staat New Jersey, met 17-8 (5-2 4-5 3-1 5-0).

Oranje had vorige week op het toernooi om de Canada Cup in Montreal nog met 11-10 verloren van het gastland. De waterpolosters verloren in Canada ook van Rusland (11-17) en de VS (5-11). Ze wonnen in Montreal alleen van China (12-10).

In de eerste wedstrijd om de Holiday Cup blonk Ilse Koolhaas uit. Haar vier doelpogingen waren allemaal raak. Sabrina van der Sloot, Iris Wolves, Nomi Stomphorst, Kitty Lynn Joustra en Simone van de Kraats scoorden twee keer, Dagmar Genee, Maud Koopman en Rozanne Voorvelt allemaal één keer. Oranje speelt in Princeton ook nog tegen de VS, Rusland en Italië. De toernooien in Noord-Amerika dienen als voorbereiding op het EK, volgende maand in Boedapest. Havenga laat zijn ploeg daarom steeds in wisselende samenstellingen spelen.

Giannis Antetokounmpo wordt afgestopt Ⓒ Hollandse Hoogte

Basketbal: Zegereeks basketballers Bucks ten einde

07.44 uur: De basketballers van Dallas Mavericks hebben een einde gemaakt aan de zegereeks van Milwaukee Bucks in de NBA. Na achttien overwinningen op rij gingen de Bucks voor eigen publiek onderuit: 116-120. Giannis Antetokounmpo schoot weliswaar maar liefst 48 punten bij elkaar, maar het was niet genoeg om de negentiende opeenvolgende zege bij te schrijven.

De Bucks keken in het tweede kwart tegen een achterstand van maximaal 16 punten aan, maar knokten zich terug. In het derde kwart stond de thuisclub zelfs weer even aan de leiding. De Mavericks namen het initiatief echter al snel weer over en wisten ook zonder hun geblesseerde topschutter Luka Doncic een knappe zege te boeken. Seth Curry, het broertje van superster Stephen Curry van Golden State Warriors, kwam net als zijn Letse teamgenoot Kristaps Porzingis tot 26 punten. De Bucks staan met 24 overwinningen tegenover nu vier nederlagen wel nog steeds ruim aan kop in het oosten.

Houston Rockets versloeg San Antonio Spurs na een achterstand van 25 punten met 109-107, Oklahoma City Thunder wist tegen Chicago Bulls zelfs een achterstand van 26 punten weg te poetsen en alsnog te winnen: 109-106.