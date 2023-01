Premium Het beste van De Telegraaf

Column Valentijn Driessen: 'Enige juiste besluit Van der Sar, Schreuder zelf schuldig'

‘Ajax komt nooit gelegen, maar ook nooit ongelegen en dus moet je altijd instappen als de kans zich voordoet’. Dit advies kreeg Alfred Schreuder van bondscoach Ronald Koeman toen hij werd benaderd om Erik ten Hag op te volgen in de Johan Cruijff ArenA. Terwijl het op organisatorisch vlak een grote puinhoop was bij Ajax en Ten Hag in de laatste duels van vorig seizoen strompelend als eerste de eindstreep in de Eredivisie haalde met topmateriaal.