Klopp: er zijn ergere dingen dan geen kampioen worden

Het is namelijk nog steeds niet zeker dat de Premier League daadwerkelijk wordt uitgespeeld. En als dat niet het geval is, is het nog maar de vraag of Liverpool tot kampioen wordt uitgeroepen. Met de huidige marge van 25 punten op nummer 2 Manchester City zou dat een enorme deceptie zijn voor Klopp en co.

„Er zijn ergere dingen in het leven dan geen kampioen worden”, reageert de Duitse succescoach nuchter. „Maar een annulering van het seizoen zou voor mij persoonlijk wel als onrechtvaardig aanvoelen. Als sportman is dat voor mij het slechtst denkbare scenario: dat het seizoen ongeldig en dus nietig wordt verklaard.”

Klopp wil echter positief blijven denken. De unanieme beslissing maandag van de clubs om in kleine groepen weer te gaan trainen, steunt hij volledig. „Niemand zal op onze trainingscentra besmet raken. Het zullen de veiligste plekken zijn om te verblijven”, doelde hij op het omvangrijke coronaprotocol waaraan de clubs zich dienen te houden. „Als de spelers daarna gewoon weer naar huis gaan en zich houden aan de regels van de thuisisolatie, dan is het voor allemaal goed te doen.”