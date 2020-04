Vrouw Arjen Robben was besmet met coronavirus

„Het virus was al bij ons. Mijn vrouw Bernadien werd positief getest”, zei de 36-jarige voormalig Oranje-international. „Gelukkig is ze hersteld, maar het was niet prettig. Het ergste was de druk op haar borst, ze had moeite met ademhalen.”

Het hele gezin (Robben heeft twee zonen en een dochter, red) bevond zich vervolgens in strikte quarantaine. „Vreemd genoeg werden mijn kinderen en ik negatief getest, maar misschien was het eerder onze beurt en merkte ik het niet op”, zegt Robben, die blij is dat zijn vrouw zich nu beter voelt.

De Nederlandse vleugelaanvaller speelde tien jaar lang voor FC Bayern München. Na het einde van zijn carrière woont de Nederlander, die een cultstatus bereikte in Beieren, met zijn gezin in München.

In het laatste nummer van de FC Bayern Podcast sprak hij onder meer over hoe de familie Robben omgaat met de coronacrisis - en onthulde daarbij dus het onaangename nieuws.