Jayden Braaf schiet Clarence Seedorf uit de boeken, averij Juventus, zege Inter

Braaf stond pas drie minuten in het veld bij de bezoekers, toen hij na een dribbel succesvol afdrukte. Het was de eerste treffer voor de achttienjarige speler, die momenteel wordt gehuurd van Manchester City.

Bovendien gaat Braaf met zijn 18 jaar en 237 dagen de recordboeken in als de jongste Nederlandse doelpuntenmaker ooit in de Serie A. Databureau Gracenote dook de archieven in en daaruit bleek dat Clarence Seedorf 19 jaar en 323 dagen 'oud' was toen hij voor het eerst in de Serie A scoorde, voor Sampdoria. Matthijs de Ligt was net 20 jaar toen hij zijn eerste competitiedoelpunt maakte voor zijn huidige club Juventus.

Vanaf de bank had Braaf al gezien, hoe zijn teamgenoten al een goede wedstrijd speelden via treffers van Nahuel Molina, Tolgay Arslan en Jens Stryger Larsen. Nicolas Viola (strafschop) en Gianluca Lapadula scoorden tegen.

Udinese, waar Bram Nuytinck de hele wedstrijd speelde, lijkt door de zege veilig. Het staat nu elfde met 39 punten. Elf punten meer dan de huidige nummer achtien Cagliari. Benevento staat slechts drie punten boven de streep.

Inter weer dichter bij de titel

Na twee remises op rij heeft koploper Internazionale weer gewonnen in de Serie A. De Milanese club versloeg middenmoter Hellas Verona moeizaam met 1-0. Pas een kwartier voor tijd brak invaller Matteo Darmian de ban namens de thuisclub. Stefan de Vrij speelde bij Inter de gehele wedstrijd.

Op de ranglijst heeft Internazionale nu een voorsprong van dertien punten op stadgenoot AC Milan. De nummer 2 speelt maandagavond uit tegen subtopper Lazio.

Titelverdediger Juventus kwam bij Fiorentina niet verder dan 1-1. Uit een strafschop opende Dusan Vlahovic de score voor de thuisclub. Kort na de rust maakte Álvaro Morata gelijk. Meer zat er niet in voor Juventus, waar verdediger Matthijs de Ligt het duel als basisspeler voltooide. Ook ploeggenoot Cristiano Ronaldo kon deze keer het verschil niet maken.

Juventus staat derde op de ranglijst en is nog lang niet zeker van kwalificatie voor de Champions League. Nummer 5 Napoli heeft maar drie punten minder dan de club uit Turijn en speelt maandagavond nog tegen Torino. Nummer 4 Atalanta speelt zondagavond thuis tegen Bologna en neemt met een overwinning de tweede plaats in bezit. De eerste vier ploegen in de eindstand kwalificeren zich voor de Champions League.