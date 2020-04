Moment van toen: PSV landskampioen na bloedstollende seizoensfinale

29 april 2007: PSV landskampioen na bloedstollende seizoensfinale

Het door corona geknakte huidige voetbalseizoen had alle ingrediënten voor intrigerende slotweken. We zullen nooit weten of het net zo bloedstollend spannend zou zijn geworden als in 2007.

In dat jaar verspeelde PSV in de voorlaatste speelronde de koppositie om op de laatste speeldag als vooraf weinig kansrijk geachte nummer drie toch nog met de titel aan de haal te gaan, AZ en Ajax in totale verbijstering achterlatend.

Het aanvankelijke chagrijn sloeg om in euforische vreugde na de 5-1 zege op Vitesse, die ervoor zorgde dat Phillip Cocu toch met de titel afscheid kon nemen. Het was de door Cocu gemaakte vijfde treffer die de doorslag gaf, want PSV bleef Ajax, dat met 2-0 van Willem II won, op doelsaldo nipt voor. „Dat je toch nog op één doelpunt kampioen wordt, is onwerkelijk”, jubelde PSV-trainer Ronald Koeman. „Cocu heeft als een jonge God gespeeld. Zijn afscheid kan niet mooier.”