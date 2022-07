Premium Het beste van De Telegraaf

Volgens trainer moet PSV twee keer top zijn Van Nistelrooy: ’AS Monaco zwaarst denkbare tegenstander’

Door Wilber Hack Kopieer naar clipboard

Bruma probeert zich van Axel Diasi te ontdoen tijdens het Europa League-treffen in Eindhoven van vorig seizoen. Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - PSV kan zich op het Europese toneel opmaken voor twee loodzware confrontaties met AS Monaco in de derde voorronde van de Champions League. De winnaar van de tweestrijd, die op 2 of 3 augustus in Monaco begint, plaatst zich voor de play-offs om een plaats in de groepsfase van de Champions League. De verliezer verhuist naar de groepsfase van de Europa League.