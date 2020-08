Julian Alaphilippe verdedigt titel in Milaan - Sanremo, maar ’is geen favoriet’

Deceuninck - Quick-Step maakte bekend dat de Fransman deel uitmaakt van de formatie die de Belgische ploeg naar de Italiaanse koers stuurt.

De Ier Sam Bennett gaat eveneens mee, met de bedoeling hem naar het front te sturen als het op een sprint aankomt. Ook de Luxemburger Bob Jungels, de Tsjech Zdenek Stybar, de Deen Kasper Asgreen en de Belg Tim Declercq zijn geselecteerd voor La Primavera.

„We starten dit jaar echter niet als favoriet”, zegt ploegleider Davide Bramati. „We hebben de afgelopen week andere renners gezien die in topvorm zijn.” Daarmee doelde hij onder meer op Wout van Aert (Jumbo-Visma), Caleb Ewan (Lotto Soudal) en de Nederlander Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix).

Mont Ventoux Challenge

De Russische kampioen wielrennen Aleksandr Vlasov heeft de tweede editie van de Mont Ventoux Dénivellé Challenge op zijn naam geschreven. De klimmer van Astana kwam na 179 kilometer als eerste boven op de ’kale berg’ in de Provence.

Vlasov achterhaalde op 3 kilometer voor de top Guillaume Martin, die kort daarvoor was ontsnapt uit de kopgroep. Even later liet de Rus de Fransman uit de Cofidis-ploeg achter zich. Vlasov had op de meet 18 seconden voorsprong op de Australiër Richie Porte (Trek), die als tweede eindigde. Martin werd derde op 59 tellen.

Jetse Bol (Burgos) was de beste Nederlander op de 32e plaats. Zijn achterstand bedroeg ruim 8 minuten.