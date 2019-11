Sport Kort: Lewandowski wacht met operatie

Voetbal: Drie ex-officials FIFA krijgen levenslang

17.24 uur: De tuchtkamer van de ethische commissie van de FIFA heeft drie voormalige topofficials van de Zuid-Amerikaanse koepel Conmebol levenslang geschorst. Het gaat om de Argentijnen Eduardo Deluca (ex-secretaris-generaal) en José Luis Meiszner (ex-secretaris-generaal) en om de Peruaan Manuel Burga (ex-hoofdbestuurslid).

Zij werden schuldig bevonden aan omkoping en corruptie bij het afsluiten van media- en marketingcontracten rond competities en toernooien van Conmebol. De illegale praktijken vonden plaats tussen 2004 en 2015. De drie gevallen functionarissen moeten tevens ieder een boete betalen van 1 miljoen Zwitserse frank (circa 900.000 euro).

Aloys Wijnker Ⓒ Hollandse Hoogte

Voetbal: Wijnker trekt deur dicht bij Vitesse

17.21 uur: Vitesse moet op zoek naar een nieuwe chef van de voetbalacademie. De huidige baas Aloys Wijnker heeft besloten om zijn aflopende contract niet te verlengen. Hij trad bijna een jaar geleden in dienst bij de Arnhemse Eredivisie-club. De oud-profvoetballer van onder meer Telstar fungeerde eerder als hoofd jeugdopleiding bij AZ. Bij de Amerikaanse voetbalbond was Wijnker daarna drie jaar werkzaam.

Magnus Carlsen Ⓒ EPA

Schaken: Carlsen wederom naar Wijk aan Zee

13.39 uur: De organisatie van Tata Steel Chess, het toonaangevende toernooi in Wijk aan Zee, is er opnieuw in geslaagd de Noor Magnus Carlsen vast te leggen. De regerend wereldkampioen en aanvoerder van de wereldranglijst verdedigt in januari zijn titel in de 82e editie. Hij doet voor de zestiende keer mee en is zevenvoudig winnaar.

De Nederlander Anish Giri was de afgelopen twee jaar dicht bij de eindzege. Het is nog altijd zijn grote wens Jan Timman op te volgen, in 1985 de laatste Nederlandse winnaar van het evenement dat ook bekend staat als het Wimbledon van het schaken. Tata Steel Chess telt de komende editie zes debutanten, van wie de 16-jarige Alireza Firouzja uit Iran de jongste is.

Serdar Gözübüyük Ⓒ ANP Sport

Gözübüyük naar Belgrado in EK-kwalificatie

09.51 uur Scheidsrechter Serdar Gözübüyük heeft donderdag in Belgrado de leiding over de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Servië en Luxemburg. De Europese bond stelde de 34-jarige Haarlemmer aan voor het duel in de Servische hoofdstad. Het gastland moet winnen om kans te blijven maken op plaatsing voor het EK van volgend jaar.

Servië staat in groep B op de derde plaats met tien punten, één minder dan Portugal. Oekraïne is met negentien punten al zeker van deelname aan het EK. Portugal, de regerend kampioen van Europa, speelt donderdagavond in Faro tegen hekkensluiter Litouwen dat tot nog toe één punt pakte. Op de laatste speeldag in deze poule neemt Servië het in Belgrado op tegen Oekraïne, Portugal speelt uit tegen Luxemburg.

Rally van Australië geschrapt door bosbranden

08.22 uur De Rally van Australië gaat komend weekeinde niet door vanwege de vele bosbranden die woeden in met name de staat New South Wales. Daarmee is het wereldkampioenschap voortijdig ten einde gekomen, want de rally in het gebied rond Coffs Harbour was de laatste in de titelstrijd.

De organisatie had in een eerder stadium de routes van de klassementsproeven al ingekort, maar besloot dinsdag het evenement helemaal te schrappen. „Gezien de veiligheidsrisico’s voor iedereen die betrokken is bij de rally, is het niet verantwoord de rally te laten doorgaan”, zei wedstrijdleider Andrew Papadopoulos.

De Est Ott Tänak (Toyota) had zich al verzekerd van de wereldtitel bij de coureurs. Hij onttroonde de Franse zesvoudig kampioen Sébastien Ogier (Citroën). Hyundai veroverde de constructeurstitel dankzij de Belg Thierry Neuville (tweede in het WK) en de Noor Andreas Mikkelsen (vierde in het WK).

Twee Australische staten hebben de noodtoestand uitgeroepen vanwege de aanhoudende natuurbranden. Het gaat om New South Wales en Queensland. Ⓒ AFP

Achtste zege op rij basketballers Celtics

08.30 uur De basketballers van Boston Celtics hebben hun achtste overwinning op rij geboekt in de Amerikaanse NBA. De ploeg verstevigde met de zege van 116-106 op Dallas Mavericks de eerste positie in de oostelijke divisie.

Kemba Walker was topschutter bij de Celtics met 29 punten. Hij wierp er acht 3-punters in. Jaylen Brown maakte 25 punten en pakte 11 rebounds. Boston miste wel forward Gordon Hayward, die zes weken buitenspel staat met een breuk in zijn linkerhand. Luka Doncic was de uitblinker bij de ploeg uit Dallas met 34 punten.