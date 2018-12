Tachtigste Roland Garros-zege voor Nadal

De Spanjaard was maandag al begonnen aan zijn partij tegen de Italiaan, maar de wedstrijd moest vanwege de regen worden afgebroken.

Nadal won voor de onderbreking de eerste twee sets met 6-4 6-3. Hij hervatte de partij met een 0-3-achterstand in de derde set. De Spaanse nummer één van de wereldranglijst trok de stand meteen weer gelijk. Maar kreeg daarna wel weer breekpunten tegen. Bolelli benutte deze echter niet. In de tiebreak liep de Italiaan uit naar 6-3, maar Nadal werkte ook deze achterstand weg. Op 9-8 dwong Nadal het eerste wedstrijdpunt af. Hij wist dit niet te verzilveren, maar bij zijn tweede poging besliste hij de partij met 11-9 in zijn voordeel.

Voor Nadal was het zijn tachtigste overwinning op het gravel in Parijs.