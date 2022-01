Premium Het beste van De Telegraaf

Toernooidirecteur Richard Krajicek: ’Novak Djokovic is welkom in Rotterdam’

ROTTERDAM - „Dit nooit meer”, waren de duidelijke woorden van Richard Krajicek vorig jaar na afloop van het ABN AMRO-toernooi. De directeur van het populaire tennisevenement keek terug op een geslaagd toernooi, maar wat had hij het publiek gemist. Het was dan ook even slikken voor de grandslam-kampioen dat er ook volgende maand geen publiek welkom is in Ahoy. „Dit dan nog één keer, maar dan nooit meer”, zei hij woensdagochtend met een klein lachje.