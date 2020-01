PSV begint jaar met verlies tegen Club Brugge

Jelle Vossen scoorde na 53 minuten voor de Belgen. Eduard Sobol maakte er met een schot van afstand 2-0 van. Ritsu Doan maakte daarna het doelpunt voor PSV, op aangeven van Cody Gakpo.

Bij PSV maakte de 17-jarige Brit Noni Madueke zijn debuut als basisspeler. Hij vormde de aanval met Bruma en Mohamed Ihattaren. Ibrahim Afellay, lange tijd niet fit, stond eveneens aan de aftrap. Coach Ernest Faber had hem bovendien de aanvoerdersband gegeven.

In de tweede helft stuurde Faber bijna een geheel ander elftal het veld in. Zo kwam Robbin Ruiter nog even in het doel voor Lars Unnerstall. Ruud Vormer speelde een deel van de wedstrijd mee met Club Brugge.