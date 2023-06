FC Twente organiseert afscheidswedstrijd voor Wout Brama

Wout Brama maakte onlangs bekend dat hij na dit seizoen een punt zet achter zijn imposante voetbalcarrière. De 36-jarige aanvoerder speelde 402 officiële wedstrijden voor FC Twente, waarin hij elf goals maakte. De Almeloër maakte alle grote successen van de club mee en won met FC Twente alle prijzen die er in Nederland te winnen zijn. In 2010 pakte Brama met FC Twente de landstitel, in 2010 en 2011 legde de club uit Enschede beslag op de Johan Cruijff Schaal, in 2011 won FC Twente de KNVB-beker en in 2019 volgde het kampioenschap van de Eerste Divisie.

Brama speelde behalve voor FC Twente ook voor PEC Zwolle, FC Utrecht en Central Coast Mariners in Australië. In totaliteit speelde de middenvelder 515 wedstrijden als prof. Ook kwam Brama driemaal uit voor het Nederlands elftal. Brama is een van de laatste spelers van het kampioensteam van 2010 die zijn actieve carrière heeft beëindigd. Van de spelers die dat seizoen regelmatig opdraafden zijn alleen Luuk de Jong en Miroslav Stoch (op een lager niveau in Tsjechië) nog als speler actief.