Nieuwe aanwinst PSV: ’Een mooie uitdaging’

Lato wordt voor één seizoen gehuurd van Valencia. De Spaanse topclub verlengde, vlak voordat de huurovereenkomst met PSV rondkwam, de verbintenis met de 21-jarige Spanjaard tot medio 2023. In het contract is een vaste afkoopsom van 80 miljoen euro opgenomen.

„Ik kijk ernaar uit om bij PSV aan de slag te gaan”, zegt Lato op de website van PSV. „Dit is voor mij een spannende en mooie nieuwe uitdaging.”

Hoofdtrainer Mark van Bommel verwelkomt de linksback vrijdag in Verbier, waar PSV op trainingskamp is. „Na het vertrek van Aziz Behich en Angeliño was dit een prioriteitspositie voor ons”, zegt de trainer. „Met Lato hebben we een getalenteerde jonge speler erbij, iemand met veel potentie. Hij voegt iets toe aan onze groep en daar waren we naar op zoek. We gaan er alles aan doen om hem zo snel mogelijk in te passen.”