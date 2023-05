Goed nieuws voor Erik ten Hag en Manchester United: ’Hij lijkt vrij fit’

„Hij lijkt vrij fit”, zei Ten Hag een dag voor de wedstrijd over Rashford. „Sinds gisteren traint hij weer, maar we moeten zien hoe hij uit de training van vandaag komt. Daarna nemen we onze beslissingen.”

"We hebben al één prijs gewonnen, maar we willen er nog meer"

United is dit seizoen vrij afhankelijk van de 25-jarige Engels international. Rashford maakte 29 doelpunten in alle competities, de Portugees Bruno Fernandes volgt hem op ruime afstand op de topscorerslijst met elf treffers.

Maar ook bij het behalen van de Champions League - de nummer 4 heeft anders het competitieduel met Fulham nog om het benodigde punt te pakken - is Ten Hag nog niet tevreden. „We hebben al één prijs gewonnen, maar we willen er nog meer. We zitten nog steeds in een proces en denken dat we goed op weg zijn, maar het kan altijd beter, want goed is niet goed genoeg.”

De voormalige trainer van Ajax won in zijn eerste seizoen in Manchester de League Cup en speelt nog de finale om de FA Cup tegen Manchester City.