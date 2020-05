Tonny Vilhena kan in Rusland ook weer aan de bak

De Russische competitie werd half maart stilgelegd vanwege de coronacrisis. Steeds meer Europese landen hebben een datum gepland waarop ze met hun voetbalcompetitie verder willen gaan, met Duitsland zaterdag als eerste.

De trainers van de zestien clubs uit de hoogste afdeling in Rusland mogen in het restant van het seizoen per wedstrijd vijf wissels toepassen. De Russische bond maakt gebruik van de tijdelijke reglementswijziging die de internationale spelregelcommissie IFAB op verzoek van de FIFA heeft doorgevoerd.

FC Zenit koerst af op de landstitel. De regerend kampioen uit Sint-Petersburg heeft na 22 van de 30 speelrondes negen punten voorsprong op Lokomotiv Moskou en Krasnodar, de club van Oranje-international Tonny Vilhena. Het is nog niet duidelijk of er publiek bij de wedstrijden mag zijn.

In Rusland zijn ruim 260.000 mensen besmet met het coronavirus. Volgens de officiële cijfers zijn bijna 2500 mensen gestorven aan het longvirus.