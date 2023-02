Premium Het beste van De Telegraaf

Bikkelharde zakenman heeft niks aan een stadion zonder huurder Gevoelige slag voor Vitesse, maar bestaan van club staat (nog) niet op de tocht

Door Jeroen Kapteijns

Vitesse en de Gelredome lijken tot elkaar ’veroordeeld’. Ⓒ Getty Images

ARNHEM - Het verloren kort geding in de stadionkwestie is een gevoelige slag voor Vitesse en kan de proflicentie van de club in gevaar brengen, al is dat nog niet op korte termijn aan de orde. De rechtbank in Arnhem heeft de Eredivisieclub in het ongelijk gesteld in een kort geding over het gebruik van het Gelredome voor het seizoen 2023-2024.