WK shorttrack niet meer dit voorjaar

De schaatsunie bekijkt in de komende weken nog of het toernooi later in het jaar kan worden gehouden. Dat zal volgens de ISU echter niet eerder zijn dan midden-oktober.

Bekijk ook: WK shorttrack in Seoul afgelast vanwege coronavirus

De ISU maakte afgelopen woensdag bekend dat het WK shorttrack, dat van 13 tot en met 15 maart stond gepland in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul, niet kan doorgaan vanwege het coronavirus. "Er is te veel onzekerheid omtrent de verspreiding van het virus. Een andere locatie vinden is gezien de omstandigheden op dit moment heel lastig", meldde de schaatsunie.

De Nederlandse schaatsbond KNSB had al laten weten de beslissing van de ISU te snappen. Suzanne Schulting, die haar titel op het WK hoopte te prolongeren, had begrip voor het besluit, maar reageerde ook teleurgesteld.