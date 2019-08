Groningen wint derby tegen Emmen in slotminuten

Het duel leek af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, maar in de 87e minuut zorgde de Australiër voor een andere eindstand: 0-1.

Hrustić kreeg de bal door het centrum aangespeeld van de van NAC overgekomen Ramon Pascal Lundqvist en met links wipte hij de bal beheerst over de uitkomende doelman Dennis Telgenkamp heen. Vervolgens gaf hij de bal op de doellijn het beslissende zetje. Voor Hrustić was het pas zijn derde doelpunt in de eredivisie en zijn eerste sinds maart 2018. Opvallend genoeg maakte hij zijn andere twee goals ook in de slotfase: de 88e en de 90e minuut.

Het is de eerste keer sinds het seizoen 2014-2015 dat FC Groningen de openingswedstrijd weet te winnen. Vijf jaar geleden wonnen de Groningers met 3-2 bij Go Ahead Eagles. FC Emmen, dat vorig jaar debuteerde in de eredivisie, had de afgelopen zeven seizoenen de eerste wedstrijd niet verloren.

Vorig seizoen viel er in het duel tussen de twee clubs uit het noorden ook maar één goal. Toen won Emmen dankzij een doelpunt van Michael Chacon.