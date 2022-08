Ajax verlengt contract Jurriën Timber tot medio 2025

De prestaties van Timber bij Ajax en Oranje bleven niet onopgemerkt in Europa. Onder meer de bijna volledige Engelse top deed een poging om de door Feyenoord en Ajax opgeleide speler binnen te halen, maar de verdediger zelf vindt het (mede met het oog op het WK) nog te vroeg voor een transfer. De teller van Timber staat na anderhalf seizoen op 77 duels (vier treffers) in Ajax 1. In de relatief korte periode die hij in het eerste speelde, werd hij twee keer kampioen en won hij de TOTO KNVB-beker.

Timber, die zojuist in het bijzijn van zijn moeder, zaakwaarnemer Christopher Coffie en het management van Forza Sports Group zijn handtekening zette onder de nieuwe verbintenis, heeft zijn zinnen gezet op nog minimaal één landstitel en goed presteren in de Champions League. Na nog een succesvol seizoen en een WK acht hij de tijd wellicht wel rijp om zijn geluk elders te beproeven.