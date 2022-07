Feyenoord rondt komst Giménez af: ’Iedereen dankbaar’

Giménez is afkomstig van de Mexicaanse club CD Cruz Azul en ondertekent in De Kuip een contract voor vier seizoenen.

Dankbaar

„Het is een droom voor mij om voor zo’n grote club te mogen spelen. Ik heb heel bewust voor deze stap gekozen en ben iedereen dankbaar voor het warme welkom”, zegt Giménez op de website van Feyenoord. „Ik geloof dat we hier samen naar iets heel moois toe kunnen werken en mooie successen kunnen beleven.”

Giménez, die is geboren in Buenos Aires in Argentinië maar opgroeide in Mexico, maakte op 18-jarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal van Cruz Azul. Sindsdien kwam hij in actie in meer dan honderd wedstrijden. Daarin maakte hij twintig doelpunten en gaf hij elf assists.

Acht versterkingen

Giménez speelde zeven interlands voor Mexico en was twee keer trefzeker. Bij Feyenoord gaat de spits spelen met rugnummer 29. Feyenoord versterkte zich deze transferperiode eerder met Javairo Dilrosun, Danilo, Mohamed Taabouni, Sebastian Szymanski, Mats Wieffer, Oussama Idrissi en Quinten Timber.