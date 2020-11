De Boer tevreden met optreden Oranje: ’Maar sommige dingen moeten beter’

„Ja, dit is toch lekker”, beaamde De Boer bij de NOS. „Omdat we kansrijk blijven voor de eindzege in de Nations League én omdat we in pot 1 zitten voor de loting van de WK-kwalificatie. We ontlopen toch een paar sterke landen.”

De Boer zag dat Oranje uitstekend begon. „We speelden met een hoog tempo en veel beweging, er werd veel diep gelopen achter de laatste linie. Daar hadden ze moeite mee. We hadden aangegeven dat ze de eerste 20, 25 minuten vol gas moeten geven en het tempo zo hoog mogelijk te houden. Daardoor konden zij ons niet uit het spel halen. Dat lukte goed. Ik heb ook gezegd dat ze soms wat opportuner mogen spelen, en dat hebben we goed afgewisseld.”

De bondscoach plaatste ook een paar kanttekeningen, waar hij verwees naar de gemiste én de weggegeven. „We hebben onszelf niet optimaal beloond, we hadden meer kunnen scoren. Maar we hebben ook een aantal halve kansen weggegeven, dat moet beter.”

