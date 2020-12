Interview Rico Verhoeven: ’Nieuwe dopingcontroles goed voor kickboksen’

Rico Verhoeven (r.) en Jamal Ben Saddik treffen elkaar op 30 januari opnieuw in de ring. De tussenstand is 1-1. Ⓒ ANP/HH

Volgende maand staat Rico Verhoeven, The King of Kickboxing, in de ring om zijn wereldtitel in het zwaargewicht andermaal te verdedigen. In de aanloop naar het spektakelstuk tussen Verhoeven en zijn opponent Jamal Ben Saddik op 30 januari is bekend geworden dat de vechtsport zich committeert aan het dopingprogramma. „Eindelijk, geweldig voor deze sport”, zegt Verhoeven.