’Rood’ Vitesse rekent af met Feyenoord

Door de uitglijder van Ajax tegen FC Utrecht begon Feyenoord aan de wedstrijd als de ploeg met de minste verliespunten in de Eredivisie. Met twee zeges zou de ploeg van trainer Arne Slot, die een speelronde achterloopt, de koppositie grijpen. De eerste horde was Vitesse in het Gelredome.

In vergelijking met de zege op Slavia Praag van afgelopen donderdag had Slot het elftal op één positie gewijzigd. Op het middenveld speelde Frederik Aursnes in plaats van routinier Jens Toornstra.

Noodzakelijke wijzigingen

Bij Vitesse waren er twee noodzakelijke wijzigingen. Spits Nikolai Frederiksen werd vervangen door Oussama Darfalou, terwijl doelman Markus Schubert in de warming-up afhaakte met een blessure en vervangen werd door Jeroen Houwen.

De Arnhemmers, die donderdag onfortuinlijk hadden verloren van Stade Rennes, begonnen overtuigend aan de wedstrijd. De eerste kans was voor Darfalou en in de zevende minuut stond het al 1-0. Feyenoord-verdediger Marcos Senesi treuzelde te lang in de opbouw en Loïs Openda snoepte hem de bal af en omspeelde doelman Justin Bijlow.

Vitesse haalde een hoog niveau en bezorgde Feyenoord grote problemen. Darfalou was tweemaal dicht bij de 2-0, maar de gasten knokten zich terug in de wedstrijd. En wie anders dan Guus Til tekende voor de gelijkmaker. Op een voorzet van Marcus Pedersen kopte het goudhaantje van Feyenoord de 1-1 tegen het net. Het was de zesde competitietreffer van Til dit seizoen en al de twaalfde goal in totaal.

Bij Feyenoord was inmiddels Senesi met liesklachten vervangen door Lutsharel Geertruida. In de fase tot de rust was Feyenoord tweemaal dicht bij een voorsprong. Eerst knikte oud-Vitesse-speler Bryan Linssen de bal rakelings naast en vervolgens won Til het sprintduel van Jacob Rasmussen, maar redde Houwen knap.

Razendsnelle 2-1

Net zoals aan het begin van de eerste helft was Vitesse in de eerste fase na rust de scherpere ploeg. Het resulteerde in een razendsnelle 2-1. Een kopbal in de diepte van Rasmussen werd door Geertruida volledig verkeerd getaxeerd, waardoor Openda vrije doortocht kreeg. De Belg is niet altijd even koel in de afronding, maar maakte oog in oog met Bijlow geen fout (2-1).

Feyenoord kon weer opnieuw beginnen, maar wist ditmaal moeilijker onder de druk van Vitesse uit te komen. Achterin had de thuisploeg het ook goed voor elkaar met een heel sterk spelende Riechedly Bazoer, die heel slim tussen de linies opereerde en veel ballen oppikte door zich goed op te stellen.

Knotsgekke slotfase

In een poging om iets te forceren bracht Slot in de 68e minuut Cyriel Dessers en Toornstra in de ploeg als vervangers van Bryan Linssen en Aursnes. Een slotoffensief bracht Houwen, die een goede indruk maakte, niet meer in grote problemen. De prima keepende goalie redde uitstekend op een schot van Alireza Jahanbakhsh en op de daarop volgende rebound van Toornstra. Ook de doelman aan de overzijde, Bijlow, wist zich te onderscheiden. Openda was dicht bij een hattrick, maar de Oranje-doelman redde knap op zijn inzet.

Uiteindelijk kwam de verdiende zege in de tien minuten extra tijd (!) niet meer in gevaar voor Vitesse, dat daarmee voor het eerst dit seizoen in de competitie een thuiswedstrijd won en daarmee aanhaakt in de subtop. Smet op de overwinning waren de rode kaarten van Bero en Buitink. Zij werden in de knotsgekke blessuretijd met rode kaarten naar de kleedkamer gestuurd.

Til: ’105 minuten voetbal, maar spel lag steeds stil’

Hoewel de wedstrijd tegen Vitesse maar liefst 105 minuten duurde, had Til het gevoel dat hij slechts één helft had gespeeld. „De tweede helft heeft bijna alleen maar stilgelegen”, mopperde Til na de nederlaag bij ESPN. „Ik heb het gevoel alsof we maar één helft hebben gespeeld.”

„We kwamen steeds snel achter. Daardoor moesten we vechten tegen gasten die vooral zo veel mogelijk tijd wilden winnen”, aldus Til. „Dat was heel frustrerend. We deden het zelf ook niet handig door opstootjes in te leiden. Ik dacht: daar gaan we weer, we staan achter hoor.”

Trainer Slot vond dat Feyenoord de nederlaag vooral aan zichzelf te wijten had. „We maakten het onszelf heel moeilijk door twee goals weg te geven. Daardoor liepen we constant achter de feiten aan en kon Vitesse het favoriete spelletje spelen”, aldus Slot. „Ook in de bijna 15 minuten blessuretijd lag het spel alleen maar stil. Het was hun goed recht om zo te spelen en de tijd te nemen, ik vind dat zelfs geheel logisch. Wij moeten Vitesse niet in die situatie brengen door twee van zulke tegengoals weg te geven.”