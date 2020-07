Hoe Ajax keeperstalent Mikki van Sas door de vingers zag glippen

Mikki van Sas Ⓒ René Bouwman

AMSTERDAM - Zestien jaar is hij pas, maar toch had jeugdinternational Mikki van Sas, keeper van FC Utrecht O17, al de belangstelling gewekt van de grootste voetbalclubs ter wereld. Hij liet Ajax en Barcelona links liggen en koos uiteindelijk voor Manchester City. „ Het was niet zo dat ik niet naar Ajax wilde, ik wílde gewoon naar Manchester City.”