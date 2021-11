Video: Max Verstappen en Lewis Hamilton vervolgen zinderende strijd in Formule 1 op onbekend terrein

Het Losail International Circuit is geen onbekende baan in de racewereld. Vanaf 2004 wordt het MotoGP-seizoen altijd geopend in de oliestaat en dat levert regelmatig spectaculaire races op. Er ligt 5,4 kilometer aan asftalt en er zijn in totaal zestien bochten aangelegd: tien naar rechts en zes naar links. Voor de Formule 1 zal het, zo blijkt uit een virtueel rondje, vooral een heel snel circuit zijn.

,,Een nieuwe, onbekende baan is altijd spannend. Ik heb wel wat op de simulator gezeten om de bochten een beetje te begrijpen, maar het circuit leer je pas echt kennen als je er daadwerkelijk op rijdt”, aldus de vooruitblikkende WK-leider Max Verstappen, die met Lewis Hamilton in een zinderende strijd is verwikkeld. ,,Ik ben wel heel nieuwsgierig hoe het is om er te rijden. Laten we hopen dat ik er goed kan presteren.”