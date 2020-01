Bandenmaker Pirelli verwacht voorspelbare races in Formule 1

De tien renstallen hebben unaniem de banden afgewezen die de Italiaanse fabrikant voor 2020 had ontwikkeld. Ze zijn huiverig voor de uitgaven om hun auto’s voor slechts één jaar aan te passen aan nieuwe banden. Voor 2021 staat al een grote regelwijziging op stapel in de koningsklasse die de teams naar verwachting veel geld gaat kosten.

„Het voordeel is dat de teams helemaal vertrouwd zijn met de huidige banden, maar dat kan ook een nadeel zijn. De races zullen naar mijn inschatting minder onvoorspelbaar zijn omdat het element met de banden geen rol speelt. Juist dat maakte de show vaak aantrekkelijk”, aldus Isola.

Pirelli biedt voor iedere race een assortiment banden (zacht, hard of medium rubber), waaruit de teams kunnen kiezen. De bandenstrategie bepaalt geregeld de uitkomst van de race. „Zodra de ingenieurs niet goed weten wat ze kunnen verwachten van de banden, zijn de races spannender. Nu ze voor komend jaar dezelfde banden houden en dus al over heel veel gegevens van vorig seizoen beschikken, is het een stuk makkelijker voor de teams hun strategie te bepalen”, aldus de Pirelli-baas.

Hij keek ook even vooruit naar de Grand Prix van Nederland, op 3 mei in Zandvoort. Het circuit legt kombochten aan met een hellingsgraad en die vergen veel van de banden. „Wij hebben gegevens nodig van de teams uit hun simulaties, dus is het nog even gissen voor ons. Maar voorop staat altijd een veilig en betrouwbaar product.”