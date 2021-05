Arsenal-spits Pierre-Emerick Aubameyang: ’Zo ziek ben ik nog nooit geweest’

Aubameyang werd getroffen door malaria en miste vier wedstrijden van Arsenal. „Ik voelde me heel erg slecht”, aldus de 31-jarige aanvaller. „Zo ziek ben ik in mijn leven nog niet geweest, het was echt moeilijk. Ik had drie dagen achter elkaar koorts, de hele dag en de hele nacht, non-stop. Zelfs de paracetamol had hier geen effect op.”

De familie van Aubameyang maakte zich ernstige zorgen, zei hij. „Ik moest drie dagen in het ziekenhuis blijven. Ik was echt heel somber en ik denk dat ik vier kilo ben afgevallen. Het was een heel slecht moment en ik denk dat mijn familie een beetje bang was om me zo te zien.”

Aubameyang maakte donderdag in de met 2-1 verloren uitwedstrijd tegen Villarreal als invaller zijn rentree.