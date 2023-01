Trainer John Heitinga praat snel met clubleiding Ajax over toekomst

„Ik denk dat we morgen bij elkaar komen. We zullen zien welke keuze er gemaakt wordt”, aldus Heitinga tegen ESPN. „Het is belangrijk om de meest verstandige keuze voor de club te maken. Als er duidelijkheid komt, krijgen jullie het te horen.”

Heitinga, die Jong Ajax onder zijn hoede heeft, had het naar zijn zin bij zijn debuut. „Ik heb er eigenlijk wel van genoten”, aldus de trainer. De eerste helft vond Heitinga niet goed. „Toen heb ik me mateloos geïrriteerd. Je speelt tegen een compacte organisatie. Als je dan snel op voorsprong komt, moet je hun spelers eruit lokken. Dat deden we niet goed. We waren slordig aan de bal. Je weet dat Excelsior ons pijn kan doen vanuit de omschakeling en uit dode spelmomenten. We gaven veel te veel corners weg.”

Over de tweede helft was Heitinga wel te spreken. „Ik heb een paar geweldige doelpunten gezien”, aldus de coach, die de spelers de voorbije dagen meerdere keren zei dat een club als Ajax niet op de vijfde plaats in de Eredivisie kan staan. „We hebben gewonnen en zijn een plekje geklommen op de ranglijst. Dat is goed als je kijkt waar we vandaan komen.”

Tadic

Aanvoerder Dusan Tadic ziet Heitinga graag blijven. „Hij is een echte Ajacied”, vertelde hij. „De fans houden ook van hem. Hij heeft veel energie en is enthousiast. Hij is ook ’straight’ tegen de spelers. Hij heeft de kwaliteiten om eerste coach van Ajax te zijn.”

Tadic hield een slecht gevoel over aan het ontslag van Schreuder. „Wij voelden ons verantwoordelijk over wat er is gebeurd met de coach. Als spelers moeten we vechten voor onze club. Dan maakt het niet uit wie de trainer is. We moeten trots zijn om dit shirt te mogen dragen. Ajax is de mooiste club van de wereld.”