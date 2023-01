AZ op overtuigende wijze langs Excelsior in KNVB-beker

Voor Dijkhuizen moet nog blijken of zijn inschatting zich uitbetaalt. Handhaving in de Eredivisie is van groot belang voor Excelsior, maar een wedstrijd als tegen AZ in een vol stadion kan je ook anders benaderen. Om de ploeg, die FC Groningen versloeg te laten meten met een potentiële kampioenskandidaat. Of te werken aan de automatismen na een lange winterstop. En wat is er lekkerder voor een speler dan wedstrijden te spelen?

Komt bij dat Excelsior thuis in de Eredivisie al won van AZ. Dan is het misschien overdreven om te stellen dat de KNVB Beker ook voor de kleinste profclub van Rotterdam de kortste weg is naar Europees voetbal; na AZ hadden zomaar andere grote tegenstanders uit de koker kunnen rollen zoals Ajax, PSV of FC Twente. Lekkere ontmoetingen voor de penningmeester van de oud-papierclub.

Niets met stempel oud-papierclub

Op Woudestein hebben ze niets meer met dat stempel van oud-papierclub. Niet onterecht. Ze hoeven het financieel namelijk niet meer te hebben van het inzamelen van oude kranten. Sterker, de financiën zijn geen probleem meer voor Excelsior. Gaan de kacheltjes in de meeste Nederlandse stadions niet meer aan – klimaatregel of vooral vanwege de enorm gestegen energieprijzen – op de tribune bij Excelsior blijft het onder de elektrische straalkacheltjes heerlijk toeven voor de supporters. Ook als het noodweer is met een gevoelstemperatuur van drie graden in het waterkoude stadionnetje.

Het bekertreffen verwarmde alleen voor rust en AZ speelde de 3-1 voorsprong in de tweede helft simpel uit met een treffer van topscorer Evangelos Pavlidis: 4-1.

Wissels

Waar Dijkhuizen al voor de wedstrijd ‘wisselde’ daar wachtte AZ-trainer Pascal Jansen met zijn eerste twee wissels tot twintig minuten voor tijd. Pas toen ging de focus op het Eredivisieduel zaterdag bij Heerenveen met de vervanging van de vleugels Jesper Karlsson en Jens Odgaard. Beiden gingen als doelpuntenmaker naar de kant.

Het was een kletsnatte avond in Rotterdam. Ⓒ ANP Pro Shots

De Deen Odgaard opende de score met een afstandschot nadat Lazaros Lamprou vergat terug te verdedigen. De Zweed Karlsson nam een dieptepass van Jordi Clasie geweldig aan, controleerde de bal in de loop naar het Excelsior-doel en schoof de bal knap in de verre hoek achter doelman Norbert Alblas voor de 3-1.

Keepertombola

Alblas was de bekerkeeper van Dijkhuizen, die Stijn van Gassel op de bank hield. Bij de tweede goal van AZ ging Alblas in de fout. Het keepersproduct afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax, verdedigde te risicovol uit, Odgaard onderschepte, Pavlidis haalde om en de van een schorsing teruggekeerde Dani de Wit kopte raak.

Ondanks de aanwezigheid van debutant Peer Koopmeiners en Kenzo Goudmijn – beiden door Excelsior geleend van AZ – kwam Excelsior er niet aan te pas. Slechts bij een uitglijder van doelman Hobie Verhulst wist Reda Kharchouch te scoren voor de thuisclub.

Werkvergunning

Verhulst zou voor het laatst onder de lat staan als voor zaterdag de werkvergunning voor WK-keeper Matthew Ryan uit Australië rond zou komen, maar dat gaat nog niet lukken voor de nieuwe sluitpost.

Verhulst kreeg van trainer Jansen te horen dat hij sowieso plaats moet maken, waarmee de AZ-oefenmeester aangeeft zijn communicatie beter op orde te hebben dan Ajax-trainer Alfred Schreuder. Maar komende zaterdag zal hij dan nog wel onder de lat staan, zo is de verwachting.