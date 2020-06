Speciaal eerbetoon van La Liga aan ’helden van Covid-19’

Daarvoor zal bij elk duel, uiteraard gespeeld voor lege tribunes, in de 20e minuut applaus uit de luidsprekers klinken onder het motto ’Applause to Infinity’, applaus voor de eeuwigheid.

„Supporters in het stadion maken het voetbal compleet, maar nu kunnen ze, vanwege redenen waar ze niets aan kunnen doen, er niet zijn”, legt competitiebaas Javier Tebas uit. La Liga heeft een website gecreëerd waar fans uit heel de wereld applaus kunnen uploaden om zowel hun club te steunen als de mensen die hard werken om de pandemie te bestrijden.

Met alle geluiden samengevoegd, moet er in de 20e minuut „een muur van geluid” te horen zijn in de stadions. „We willen de helden bedanken. Maar er ook voor zorgen dat de fans zich betrokken voelen, ook al kunnen ze niet in het stadion zijn, en dat de spelers zich gesteund voelen.”