’Ronaldo en De Ligt zorgen voor trendbreuk’

Matthijs de Ligt in het shirt van Juventus. Ⓒ BSR Agency

Met Matthijs de Ligt gaat Juventus op jacht naar de negende landstitel op rij. De Nederlandse international is niet voor 85 miljoen euro opgehaald bij Ajax om de ‘scudetto’ in de Serie A, maar om met de ‘Oude Dame’ de Champions League te winnen. Echter, alles minder dan het kampioenschap zal niet worden geaccepteerd in Turijn. Ruud Gullit, columnist van Telesport en zelf met AC Milan driemaal winnaar van de Italiaanse landstitel en tweemaal winnaar van de Europa Cup I en wereldbeker laat zijn licht schijnen over het nieuwe seizoen in de Serie A.