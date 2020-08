’Niet verbaasd bij wereldtitel Max Verstappen’

Jan Lammers Ⓒ Richard Sijmons

Met de aankondiging van races in Istanbul, Bahrein (2x) en de traditionele afsluiter in Abu Dhabi telt de Formule 1-kalender dit jaar zeventien Grand Prixs. Jan Lammers gaat in zijn column in op die wedstrijden, de mogelijke voordelen voor Max Verstappen én de titelkansen voor de huidige nummer twee in de strijd om het wereldkampioenschap.