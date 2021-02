Denise Betsema pakt zege in Superprestige Middelkerke, eindklassement voor Lucinda Brand

Achter haar was er de strijd tussen wereldkampioene Lucinda Brand en Ceylin del Carmen Alvarado om de eindzege in het klassement. Die eindigde in het voordeel van Brand, die na een lange achtervolging kort achter Alvarado als derde eindigde.

Brand, die deze winter vijf veldritten om de Superprestige won, kwam in de eerste ronde ten val. De wereldkampioene reed meteen op bijna een minuut van de koplopers; aanvankelijk Betsema en Manon Bakker. Op het zware parcours haakte Bakker af en bleef Betsema alleen voorop, hoewel ze enkele keren onderuitging. De Texelse van Pauwels Sauzen - Bingoal hield haar voorsprong echter vast.

Wereldbeker

Alvarado kwam op 33 seconden als tweede binnen, gevolgd door Brand die op ruim 1 minuut van Betsema als derde binnenkwam; een klassering die voldoende was om haar concurrente voor te blijven. Een week voor het WK had Brand ook al het klassement om de wereldbeker gewonnen.

„Het was gewoon ploeteren”, keek Betsema, derde in de eindstand, na een moeilijke start terug. „Ik moest eerst achtervolgen, maar kon snel opschuiven. Ik ben nog even achter Manon blijven hangen, maar daarna moest ik het alleen doen.” Brand was blij met haar eindzege in het klassement, die even in gevaar leek na een schuiver in de eerste ronde. „Ik moest rustig blijven, dat is me gelukt. Het is mooi om nog een klassement te winnen”, aldus de Rotterdamse.

Bakker werd vierde, voor Yara Kastelijn, die voor een volledig Nederlandse top-5 zorgde.