Toon Aerts en Lucinda Brand pakken eindzege in Superprestige

Maar de klassementsleider had een slechte dag en bereikte pas als zesde de finish. Dat was nog wel genoeg voor de winst van het regelmatigheidsklassement. Zijn landgenoot Laurens Sweeck won de cross.

Het werd een ploegenspel in de cross waar Mathieu van der Poel en Wout van Aert ontbraken. Het duo heeft na het WK van Oostende de blik nu gericht op het wegseizoen. In de Middelkerkse modder deden drie renners van Pauwels Sauzen - Bingoal een geplande aanval op Aerts. Sweeck, Michael Vanthourenhout en Iserbyt kwamen voorop. Aerts, van Trek-Baloise Lions, dreigde zelfs buiten de top-5 te vallen, een situatie waarin Iserbyt hem zou kunnen passeren.

Aerts’ ploeggenoot Lars van der Haar wachtte op de Belg. Ze reden op dat moment op de vijfde en zesde plaats, genoeg tenzij Iserbyt voorop zijn ploeggenoot Sweeck zou passeren. Dat gebeurde niet. Vanthourenhout werd tweede, Iserbyt derde, terwijl de Nederlander Corné van Kessel vierde werd.

Van der Haar had geen moeite met zijn opoffering. „Ik deed het met liefde. Maar sowieso; als de ploeg dat vraagt dan doe je dat”, vertelde de Nederlander, die aanvankelijk in het spoor van Van Kessel had gereden. „Ik kon hier toch niets meer winnen. Zo is het prima. Nu hebben we het klassement zowel bij de mannen als de vrouwen gewonnen”, doelde Van der Haar naast Aerts ook op Lucinda Brand, die eerder op de dag bij de vrouwen met de eindzege aan de haal ging.

Vrouwen

Denise Betsema won de laatste cross om de Superprestige bij de vrouwen. Achter haar was er de strijd tussen wereldkampioene Brand en Ceylin del Carmen Alvarado om de eindzege. Die eindigde dus in het voordeel van Brand, die na een lange achtervolging kort achter Alvarado als derde finishte.

Denise Betsema op archiefbeeld. Ⓒ BSR Agency

Brand, die deze winter vijf veldritten om de Superprestige won, kwam in de eerste ronde ten val. De wereldkampioene reed meteen op bijna een minuut van de koplopers; aanvankelijk Betsema en Manon Bakker. Op het zware parcours haakte Bakker af en bleef Betsema alleen voorop, hoewel ze enkele keren onderuitging. De Texelse van Pauwels Sauzen - Bingoal hield haar voorsprong echter vast.

Wereldbeker

Alvarado kwam op 33 seconden als tweede binnen, gevolgd door Brand die op ruim 1 minuut van Betsema als derde binnenkwam; een klassering die voldoende was om haar concurrente voor te blijven. Een week voor het WK had Brand ook al het klassement om de wereldbeker gewonnen.

„Het was gewoon ploeteren”, keek Betsema, derde in de eindstand, na een moeilijke start terug. „Ik moest eerst achtervolgen, maar kon snel opschuiven. Ik ben nog even achter Manon blijven hangen, maar daarna moest ik het alleen doen.” Brand was blij met haar eindzege in het klassement, die even in gevaar leek na een schuiver in de eerste ronde. „Ik moest rustig blijven, dat is me gelukt. Het is mooi om nog een klassement te winnen”, aldus de Rotterdamse.

Bakker werd vierde, voor Yara Kastelijn, die voor een volledig Nederlandse top-5 zorgde.