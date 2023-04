Premium Het beste van De Telegraaf

Spelersagenten doen in Jaarbeurs in Utrecht examen voor FIFA-licentie Miljoenenjagers uit voetbalwereld voor even terug in schoolbanken

Door Wilber Hack Kopieer naar clipboard

Kevin Brands (rechts) in actie voor Rosmalen. Ⓒ Pro Shots

Even lag woensdag een deel van het zakencircuit in de Nederlandse voetbalwereld stil. Spelersagenten die pas na 2014 met het vak begonnen waren, moesten terug naar de schoolbanken. Bijna vierhonderd bemiddelaars tussen spelers en clubs moesten zich in de Jaarbeurs in Utrecht onderwerpen aan een examen, dat bij goed gevolg een FIFA-licentie oplevert.