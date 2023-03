Premium Het beste van De Telegraaf

Klassiekerspecialist komt met schrik vrij Dylan van Baarle na val: ’Het was superpijnlijk’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Dylan van Baarle Ⓒ ANP/HH

Hoewel Dylan van Baarle viel in de E3 Saxo Classic, was hij vanzelfsprekend blij met de zege van ploegmaat Wout van Aert. Op het moment dat de Superbelg van Jumbo-Visma Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar in de sprint versloeg, vreesde Van Baarle voor een zware blessure. „Het was superpijnlijk, en eerlijk gezegd was ik wel even bang dat ik hetzelfde kwetsuur had waar ik twee keer eerder last van heb gehad.”