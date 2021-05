Ophef in Rome: umpire roept hulp in van security na bedreigingen

De Italiaanse thuisspeelster vocht bijna vier uur lang een ware veldslag uit met Sara Sorribes Tormo . De Spaanse, die in de derde set nog met 0-4 achterstond, trok uiteindelijk aan het langste eind met 7-6 (4), 6-7 (7) en 7-5.

Giorgi kreeg tijdens de wedstrijd de vurige steun van haar vader, maar die maakte het net iets te bont. De umpire van dienst vond het zelfs nodig om de security te vragen of er iemand in de buurt kon blijven. „De vader van Giorgi is heel kwaad. Is het mogelijk om in de buurt te blijven? Ik zou graag iemand in de buurt hebben.”

Camila Giorgi Ⓒ ANP/HH

De 29-jarige Giorgi stond in 2018 nog 26e op de wereldranglijst en is bijzonder populair op Instagram, waar ze bijna 400.000 volgers heeft.