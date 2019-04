NAC-reserve valt in tegen Messi & co

Sprangers valt in tegen Argentinië Ⓒ Screenshot Fox Sports.

NAC-speler Richelor Sprangels heeft zijn tweede interland gespeeld voor de nationale ploeg van Haïti. En het was niet zomaar een optreden: hij mocht invallen in de WK-uitzwaaiwedstrijd van Argentinië in Buenos Aires. Met Lionel Messi.