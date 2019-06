Verstappen: ’Dit voelt als gerechtigheid’

De blijdschap spat van het gezicht van Max Verstappen nadat hij heeft gehoord dat hij definitief de Grand Prix van Oostenrijk heeft gewonnen. Ⓒ ANP

SPIELBERG - Wachten, wachten, wachten. Pas drie uur en een kwartier na de finish van zijn sensationele Grand Prix van Oostenrijk kreeg Max Verstappen de bevestiging waar hij recht op had. Dat de beste man in de wedstrijd niet werd bestraft voor een race-incident met Charles Leclerc is een zegen voor de fel bekritiseerde Formule 1.