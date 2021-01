Alpineskiester Adriana Jelinkova verzekert zich officieus van Spelen 2022

De 25-jarige Jelinkova, geboren in Tsjechië en opgegroeid in Nederland, eindigde bij de wereldbekerwedstrijd in het Slovenië als elfde op de reuzenslalom. Omdat Jelinkova in november van vorig jaar in het Oostenrijkse Lech al als tiende was geëindigd, heeft ze voldaan aan de kwalificatie-eisen van NOC*NSF; één keer bij de beste acht eindigen op een wereldbekerwedstrijd of twee keer bij de beste zestien.

De plaatsing van Jelinkova is nog officieus omdat Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF, nog zijn akkoord moet geven. Jelinkova zou de eerste alpineskiester worden die Nederland vertegenwoordigt sinds Margriet Prajoux-Bouma op de Spelen van 1952 in Oslo.

’Het was best pijnlijk’

De Olympische Spelen van Sotsji (2014) en Pyeongchang (2018) bekeek Jelinkova voor de televisie. Met een beetje tegenzin, dat wel. „Het was best pijnlijk en niet altijd even gemakkelijk. Ik had er graag zelf bij willen zijn. Jarenlang wil ik dit al. Skiërs uit andere landen vroegen tijdens wedstrijden waar ik tijdens de Olympische Spelen was, omdat ik vaak beter presteerde dan zij. In veel andere landen zijn de kwalificatie-eisen voor de Spelen minder streng.”

„Ik denk dat niet iedereen beseft hoe moeilijk het in een vrij grote sport als skiën is om je te plaatsen”, vervolgt Jelinkova. „Ik begrijp wel dat ze geen ’hobbyisten’ naar de Spelen willen sturen. Maar dat ben ik, en ook de andere Nederlandse skiërs, niet. Ik doe dit echt niet omdat het een heerlijk leventje is. Want dat is het lang niet altijd, hoor. Het is hard werken.”

De Nederlandse Ski Verenging denkt dat de deelname van Jelinkova veel voor de sport in Nederland kan betekenen. „Dit kan het skiën een enorme ’boost’ geven”, zegt Wopke de Vegt, technisch directeur van de skibond. „Het is knap hoe Adriana dit heeft gedaan. Wij hebben een stukje kunnen financieren, verder heeft ze zelf alles bij elkaar geharkt. In elke sport heb je helden en heldinnen nodig. Dat kan zij nu ook worden.”

Snowboardster Nicolien Sauerbreij bezorgde Nederland tijdens de Spelen van 2010 in Vancouver de eerste olympische medaille ooit in de sneeuw. „Ik hoop dat ik voor het Nederlandse skiën ook veel kan betekenen”, aldus Jelinkova, die het in vergelijking met veel concurrenten met een klein budget moet doen. „Ik heb eigenlijk een heel klein team. Naast mijn trainer heb ik er sinds dit weekend ook een ’serviceman’ bij, iemand die mijn ski’s onderhoudt. En mijn moeder helpt mij overal bij, daar heb ik heel veel steun aan. Zij is eigenlijk mijn grootste sponsor.”