Tuchel heeft juiste formule en blijft winnen met Chelsea

Koploper Manchester City, dat eerder op de avond met 4-1 won bij Liverpool, heeft elf punten meer dan Chelsea. De afstand tot Liverpool dat vierde staat, een plek die recht geeft op het spelen van Champions League volgend seizoen, is maar een punt.

Chelsea speelde bij hekkensluiter Sheffield zonder voormalig Ajacied Hakim Ziyech, maar met oud-Vitesse-speler Mason Mount. Die zette de bezoekers vlak voor de rust uit Londen op 1-0 na een voorzet van Timo Werner. In de tweede helft kwam Sheffied op gelijke hoogte.

Chelsea-verdediger Antonio Rüdiger passeerde met een terugspeelbal zijn eigen doelman Edouard Mendy. Chelsea herstelde zich snel. Enkele minuten later werd Werner neergelegd door doelman Aaron Ramsdale en kon Jorginho de strafschop benutten.

Bergwijn wint weer eens met Spurs

Na drie competitienederlagen op rij heeft Tottenham Hotspur eindelijk weer eens gewonnen. Op eigen veld versloegen de mannen van coach José Mourinho laagvlieger West Bromwich Albion: 2-0. Steven Bergwijn moest genoegen nemen met een invalbeurt een kwartier voor tijd.

Van een crisis was bij Tottenham wel sprake na drie nederlagen, waarvan twee op eigen veld, op rij. De ploeg ging onderuit tegen Liverpool (1-3), blameerde zich met een 1-0 nederlaag tegen Brighton & Hove Albion en verloor de topper tegen Chelsea: 0-1. Tegen West Brom moést er dan ook eindelijk weer eens drie punten worden gepakt.

Heung-Min Son (l) viert zijn treffer met zijn ploeggenoten. Ⓒ HH/ANP

Na een kwartier spelen dacht Harry Kane de druk er bij de thuisploeg vanaf te halen, maar de aanvaller zag zijn schot van dichtbij uit elkaar spatten op de lat. Amper drie minuten later zat voor Kane ook de paal in de weg. West Brom had niets in te brengen, maar Tottenham verzuimde ondanks een legio aan kansen het overwicht om te zetten in een goal.

Tien minuten na rust was het wel raak voor Spurs. Na een prachtige steekbal van Pierre-Emile Højbjerg reageerde Kane snel en schoot zijn team op een verdiende voorsprong. Slechts een paar minuten later verdubbelde Heung-Min Son de score en stelde hiermee de broodnodige overwinning voor Tottenham veilig.

Mbaye Diagne bracht de spanning vlak voor tijd bijna nog even terug, maar de aansluitingstreffer werd wegens buitenspel afgekeurd. Het elftal van Mourinho is door de overwinning een plaats gestegen en staat nu op de achtste plaats in de Premier League.

Leicester City laat opnieuw punten liggen in titelrace

Leicester City liet in de titelstrijd opnieuw punten liggen. De nummer 3 van de ranglijst kwam bij middenmoter Wolverhampton Wanderers niet verder dan 0-0. Uit de laatste vier competitieduels pakte de ploeg van coach Brendan Rodgers slechts vijf punten.

Door die teleurstellende reeks heeft Leicester nu vier punten minder dan koploper Manchester City, dat twee duels minder heeft gespeeld. De lijstaanvoerder treedt zondagavond bij landskampioen Liverpool aan. Bij Wolverhampton Wanderers viel Ki-Jana Hoever na de rust in. Ploeggenoot Nigel Lonwijk bleef op de bank.

